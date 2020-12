VEJA 53 VAGAS DE EMPREGO DISPONIBILIZADOS NO NÚCLEO DE APOIO AO TRABALHADOR

03/12/20 - 11:14:26

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulga as vagas de emprego que foram direcionadas à instituição nesta semana. São 53 oportunidades de trabalho em diversas áreas.

As oportunidades são para auxiliar de confeitaria (01), auxiliar de linha de produção (02), confeiteiro (01), cozinheiro geral (01), mecânico de automóveis e caminhões (01), promotor de vendas (01), técnico de manutenção de equipamentos de informática (01), vendedor porta a porta (30), vendedor pracista (09).

Já para as pessoas com deficiência (PCD), há oportunidades de trabalho para eletricista (02), encanador (02), atendente de loja (01) e frentista (01) sendo que para este último há exigência do curso.

Lembrando que os interessados precisam comparecer ao NAT localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José. O atendimento é realizado de segunda a sexta a partir das 7h00 da manhã e só serão liberadas 30% das senhas por dia devido os protocolos de segurança em combate ao Corona vírus.

Fonte: Ascom NAT