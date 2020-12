Vuca: liderança a favor da educação, em debate virtual

03/12/20 - 13:46:45

As mudanças tecnológicas alteraram as necessidades de mercado passando a exigir habilidades técnicas e comportamentais. Com a pandemia do novo coronavírus, que alterou relações sociais e econômicas, adaptação passou a ser a palavra de ordem em todas as áreas e na educação não é diferente.

Esse foi o tema de um debate virtual, promovido pelas professoras Michelline Roberta e Helena Tavares, coordenadora do curso de Pedagogia EAD da Unit, com a convidada Danielle Thaís, doutora em desenvolvimento em Meio Ambiente.

“O mundo Vuca é um conceito voltado para um mundo incerto, complexo e muito ambíguo. Na educação, deixamos impactos nas pessoas, sejam positivos ou negativos. Um semestre não é igual ao outro. A pandemia acelerou algo que já era previsto, que é a questão da capacitação constante, da rapidez das mudanças”, disse Danielle Thaís.

O conceito de mundo Vuca traz a dificuldade de ter previsibilidade nos planejamentos. Sobre isso, Danielle destacou que o pedagogo precisa trabalhar fora da zona de conforto.

“Tenho presenciado pedagogos obtendo sucesso de forma empreendedora na área de consultoria, de recursos humanos, de desenvolvimento social, pedagogia hospitalar. Temos que olhar para a crise com olhar de oportunidade. Quem não tem esse olhar, precisa desenvolver. Se questionem e quais cargos o pedagogo pode ocupar”, orientou.

Mundo Vuca

Criado na década de 1990, o termo Vuca surge de um acrônimo das palavras em inglês: Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity, ou seja, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade e representa as características do mundo atual, podendo ser interpretado como dificuldades para as organizações ou mesmo como novas oportunidades.

Em resumo, se pode entender que o pensamento linear, quadrado, perfeccionista e altamente detalhado não cabe em muitos dos cenários vividos, a exemplo da pandemia.

Assessoria de Imprensa