Agência de Atendimento Móvel chega ao Bairro Santa Maria

04/12/20 - 06:11:20

A van da Energisa oferece atendimento para negociação e outros serviços

Durante esta semana, a Agência de Atendimento Móvel da Energisa está oferecendo atendimento para clientes do Bairro Santa Maria, em Aracaju. Por meio da van é possível realizar a negociação de contas atrasadas, além de solicitar outros serviços disponíveis nas agências físicas como ligação nova, religações e mudança de titularidade. O serviço itinerante, realizado numa van caracterizada com a identidade visual da empresa, está percorrendo os municípios sergipanos que fazem parte da sua área de concessão para facilitar a vida dos clientes e estar cada vez mais próximo deles.

“Esta é uma ótima oportunidade para quem está com contas pendentes. Nossa Agência Móvel é uma grande novidade para a solicitação de diversos serviços, mas a negociação é o principal. A Energisa está oferecendo condições especiais para os clientes negociarem seus débitos, com opções de pagamento facilitadas pelo cartão de crédito em até 12 vezes ou pelo auxílio emergencial do Governo. Além disso, eles podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida ou obter desconto no pagamento à vista, caso tenha contas atrasadas há mais de 90 dias”, explica o Gerente de Serviços Comerciais da Energisa Sergipe, Wellington Aranha.

A Agência Móvel estará estacionada até esta sexta, 04, em frente à Escola Municipal Papa João Paulo II, no Bairro Santa Maria, com atendimento das 8h às 17h. Na próxima semana, de 07 a 11 de dezembro, a van estará na Praça de Eventos dos Mercados, no centro de Aracaju.

Quer atendimento sem sair de casa? Basta entrar em contato com a Energisa pelos canais:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).

Por Regiane de Andrade Sa