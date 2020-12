BANCO CENTRAL APROVA NOME DE HELON OLIVEIRA PARA PRESIDENTE DO BANESE

O Banco Central aprovou, nesta sexta-feira (04) o nome de Helon Oliveira para presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), que fora indicado pelo governador Belivaldo Chagas e aprovado pelo Conselho do banco. Helon estava presidente Interino e Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores.

O ex-secretário da Fazenda, Ademári Alves pode ser nomeado para a Diretoria de Crédito do Banese. após a posse de Helom Oliveira.