Coronavírus: Cerca de 400 moradores são testados em ação realizada no Marcos Freire 3

04/12/20 - 17:42:05

Na manhã desta sexta-feira, 04, os moradores do conjunto Marcos Freire 3 e adjacências se depararam com uma grande ação da Prefeitura de Socorro, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que foi a testagem para a detecção do coronavírus. O ato ocorreu no final de linha do Marcos Freire 3, onde centenas de pessoas realizaram o exame e receberam o resultado em poucos minutos.

A ação realizada constantemente pela Prefeitura contribui diretamente para o monitoramento da Atenção Básica e Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do município para a construção de planos para o enfrentamento ao coronavírus. Dos 372 testes realizados na comunidade, 65 pessoas testaram positivo para o contato com o vírus(IgM e IgG).

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Enock Ribeiro, as ações estão sendo concentradas em locais com mais fluxo de pessoas e garante que essa ação será realizada em diversas outras comunidades do município. “Estamos fazendo essa ação em várias localidades do município para ter uma amostragem do município como um todo. Percebemos que está ficando abaixo de 25% do total geral testado, o que é bastante positivo, visto que já tivemos momentos em que dos 100 testes realizados, 80 deles davam positivo. Hoje a situação já é bem diferente. Mas, infelizmente, percebemos que de forma gradativa os casos vem crescendo, mesmo orientando a população e adotando medidas”, revelou o secretário.

Proprietário de uma academia no município, Rodrigo Figueiredo, soube da ação pelas redes sociais da Prefeitura e mesmo sem ter apresentado sintoma nos últimos meses resolveu fazer o teste. “Apesar de não ter apresentado sintomas, sou cientes de que muitos podem não apresentar nada. Então, é bom a gente saber e no meu caso é ainda mais importante por conta da academia mesmo com todos os cuidados que estamos adotando”, declarou Rodrigo, que também é morador do Marcos Freire 3.

Fonte e foto assessoria