Estaria a Petrobras enganando Sergipe?

04/12/20 - 08:45:33

Por Adiberto de Souza

Lendo o Valor Econômico do último dia 1º, suspeita-se que, ao prometer investir cerca de US$ 2 bilhões na produção de óleo em águas profundas de Sergipe até 2025, a Petrobras está iludindo a classe política sergipana. A novidade, anunciada como parte do plano estratégico da estatal, deixou nossos políticos exultantes. O governador Belivaldo Chagas (PSD), por exemplo, atribuiu o prometido investimento às ações tomadas pelos líderes sergipanos para evitar a debandada da petrolífera. A reportagem do Valor, contudo, só faz aumentar a suspeita de que essa promessa não passa de mais uma fantasia da Petrobras para enganar nossos os políticos: “A primeira plataforma do projeto, prevista inicialmente para 2024, porém, não está mais no horizonte do plano estratégico”, alerta o jornal paulista. E para aumentar a incerteza em torno dos anunciados US$ 2 bilhões, o diretor executivo de exploração e produção da petrolífera, Carlos Alberto Oliveira, disse ao Valor Econômico que “ainda estamos ajustando quando vai ser [a entrada em operação da plataforma]”. Portanto, se a nossa classe política comemorar o ovo no fiofó da galinha, pode ser a última a saber que a Petrobras está, há muito tempo, de partida do estado. E aí já será tarde demais. Home vôte!

Banco múltiplo

O Banese agora é um banco múltiplo. Pelo menos foi o que deixou entender o Projeto de Lei do governo de Sergipe aprovado pela Assembleia Legislativa. Segundo a propositura, o banco de todos os sergipanos poderá agora “criar subsidiária, holding de participações ou participar de estrutura societária necessária para atuar no ramo de distribuição de seguros e assistências, previdência aberta e capitalização, consórcios, loterias, carteiras digitais, plataformas eletrônicas de vendas, programas de fidelidade, plataformas de gerenciamento financeiro, meios de pagamento e fintechs”. Supimpa!

Covid-19 assusta

Todos os leitos das UTIs dos Hospitais Governador João Alves Filho e Primavera, em Aracaju, estão ocupados com portadores de coronavírus. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, 38 doentes estão entubados nas duas unidades. Nos Hospitais São Lucas e da Unimed a ocupação das UTIs para adultos é, respectivamente, de 90% e 77,8%. Nas outras casas de saúde que tratam da doença a ocupação é, em média, de 40%. Cruz, credo!

Fake news condenada

A Prefeitura de Socorro está desmentindo um vídeo que circula nas redes sociais revelando que a Secretaria da Educação distribuiu alimentos estragados. Segundo a Secom socorrense, “na verdade, a Prefeitura entregou à população cerca de 20 kits alimentação formados, como sempre, por produtos de qualidade”. A Secretaria também aconselha as pessoas a não propagarem o falso vídeo, pois compartilhar fake news é crime. Abra o olho!

Em campanha

Faltando ainda dois anos para as eleições gerais, o pastor Heleno Silva (Republicanos) já está em pré-campanha para deputado federal. Ontem, o reverendo esteve batendo pernas em Brasília e tirando fotos com parlamentares. Na visita que fez ao senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento da União, Heleno pediu que o distinto defenda a prorrogação do auxílio emergencial. O pastor também disse apoiar a tal “Renda Cidadã”, que o governo Bolsonaro pensou em criar, mas não sabe de onde tirar os recursos para tanto. Crendeuspai!

Farinha do mesmo saco

O site O Antagonista questiona se o PT vai continuar caminhando com o DEM no Senado? O portal lembra, inclusive, que o senador petista Rogério Carvalho apoia a esdruxula reeleição do presidente do Senado, demista Davi Alcolumbre: “Se eu tiver a oportunidade de dar um voto em vossa excelência, darei com muito gosto”, prometeu Carvalho. Bem, essa estranha aliança pode não demorar muito no Senado, contudo, no sertão de Sergipe o DEM e o PT devem continuar juntos por muito tempo. Em Poço Redondo, o povo não engoliu as duas legendas no mesmo palanque e derrotou a chapa encabeçada por Roberto Araújo (PT) e Ivan Rosa (DEM). Marminino!

Baculejo federal

E a Câmara de Vereadores de Laranjeiras amanheceu, ontem, com a Polícia Federal batendo na porta. A pedido do Ministério Público Eleitoral, as mulheres e homens de preto deram um baculejo na sede do Legislativo municipal. Como o processo corre em segredo de justiça, o MPE e a PF não deram maiores detalhes sobre a rigorosa batida policial, porém alguns vereadores laranjeirenses ainda estão à base de Lexotan. Calma, gente!

Projeto condenado

Os professores da rede estadual protestaram na porta da Assembleia contra o projeto do governo que, segundo eles, retira direitos da categoria. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, entre outras maldades, a propositura do Executivo prevê a extinção da paridade salarial, ou seja, um reajuste salarial concedido ao professor da ativa não beneficiaria o aposentado. Danôsse!

O injuntivo imperial

Ganha uma mariola de goiaba quem “traduzir” agorinha para o português comum as palavras “injuntivo”, “paradigma”, “vetusta” e “influxo”. Não lembra? Pois, resumidamente, são com elas que o governo de Sergipe tenta justificar as maldades (veja aqui a nota do governo) que os servidores e aposentados juram estarem embutidas num Projeto de Lei 258/2020 e na Mensagem 69/2020. Até parece que o Executivo não quer se fazer entender em sua nota de português apurado. Segundo o Sindicato dos Professores (Sintese), as proposituras em questão retiram direitos adquiridos há anos pelo funcionalismo. No pensar do governo, porém, as matérias em tramitação na Assembleia são inofensivas e visam, tão somente, fazer valer a Constituição Federal. Ah, para quem não lembra, “injuntivo” é, segundo o pai dos burros, “imperativo”. Como perguntar não ofende: no caso em tela, esse “imperativo” deriva de “imperador”? Desculpem a ignorância do macaco!

Dia da Menina

Tramita na Assembleia Legislativa Projeto de Lei do deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) instituindo em Sergipe o “Dia da Menina”. Pela proposta, a data deve ser comemorada em 11 de outubro, portanto, na véspera do Dia das Crianças. A pergunta que se faz é: por que a propositura do cidadanista só contempla as meninas? E os meninos, onde ficam nessa história? Vixe!

Governo de apadrinhados

Alguém sabe por que o governo de Sergipe insiste em manter um trem de apadrinhados em bem pagos cargos comissionados? Não se está falando aqui dos técnicos qualificados, contratados para ajudar a tocar a máquina pública. Aliás, é muito por causa dessa renca de come e dorme, que o Executivo estadual não consegue pagar em dia a folha de pessoal. É lastimável que o governo insista em queimar as finanças públicas pagando a uma vergonhosa claque de puxa-saco, contratada para proteger currais eleitorais e aplaudir o governador de plantão. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 5 de fevereiro de 1873.