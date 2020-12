HOMEM É PRESO DUAS VEZES PELA PRF EM MENOS DE NOVE HORAS NA BR-101

04/12/20 - 13:09:45

Policiais rodoviários federais detiveram um homem por ameaça, perturbação à tranquilidade e furto. As detenções aconteceram na BR-101 no município de Nossa Senhora do Socorro/SE, sendo a primeira na noite de ontem (3), e a segunda na manhã de hoje (4).

No primeiro momento, os policiais faziam o trabalho de ronda quando visualizaram um homem com comportamento alterado, caminhando pelo acostamento da rodovia. Ele foi abordado e orientado a tomar cuidado com o fluxo de veículos. Mais à frente, em um posto de combustíveis, um frentista que viu a abordagem policial, informou à equipe que aquele mesmo pedestre era o proprietário de uma moto estacionada no posto. Informou também, que ele gerou tumulto naquele local, ameaçou os funcionários e furtou produtos no estabelecimento. Diante dos fatos, o homem foi detido pela PRF e encaminhado à Delegacia Plantonista em Aracaju.

No início da manhã de hoje, a mesma equipe de policiais recebeu denúncia de um motorista sobre um homem que estava tentando furtar sua Toyota/Hilux, estacionada em outro Posto de Combustíveis também localizado na BR-101. Chegando ao local, os policiais constataram que se tratava do mesmo indivíduo, preso nove horas antes.

A nova ocorrência também foi encaminhada à Delegacia Plantonista em Aracaju.

Fonte: PRF/SE