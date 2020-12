Alunas do Colégio Estadual Petrônio Portela foram premiadas na Sempesq e Semex 2020

05/12/20 - 07:05:55

As alunas Danielle Celestina Soares e Jamily Vitória dos Santos, do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, em Aracaju, foram premiadas na Semana de Pesquisa e Extensão da Universidade Tiradentes – Unit.

Com o tema: “O conhecimento empírico do Mulherismo africana em comunidades sergipanas”, o projeto orientado pelo professor Ilzver de Matos Oliveira que leciona no curso de Direito e também no mestrado em Direitos Humanos da Unit, foi classificado em 2º lugar na categoria Programa de Iniciação Científica – PIBIC/Ensino Médio.

“Com a pesquisa, as alunas puderam conviver na Unit, frequentar os eventos, acessar as bibliotecas para fazer levantamentos de dados, conhecer espaços de expressões culturais e ancestrais negras, como em Laranjeiras, o Terreiro Filhos de Obá e o Quilombo da Mussuca. Para nós, foi muito importante esse prêmio por reconhecer que falar da história negra, do racismo, dos apagamentos da nossa contribuição para a formação dessa sociedade é algo urgente e crucial”, disse professor Ilzver Matos.

“Nosso foco era aprofundar mais os conhecimentos sobre as comunidades quilombolas em Sergipe. A partir de estudos bibliográficos e documentais feitos semanalmente no Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura, da biblioteca da Unit, realizamos fichamento de livros, atas e documentos que tratavam da formação sociocultural de Sergipe já que, em razão da pandemia, ficou inviável o contato direto com pessoas da comunidade para realizar entrevistas”, explicou a aluna da rede estadual de ensino, Jamily Vitória dos Santos.

A ideia central da pesquisa consistiu em observar a potencialidade das mulheres negras nas comunidades onde a maioria delas não tem vez nem voz dentro de uma sociedade, identificando a teoria do ‘Mulherismo Africana’ em comunidades sergipanas. “Foi uma experiência muito nova, e eu aprendi muitas coisas sobre uma cultura que faz parte dos nossos ancestrais. Adquiri um conhecimento muito amplo sobre esse assunto”, relatou a aluna do Colégio Estadual Petrônio Portela, Danielle Celestina Soares.

O projeto foi classificado em 2º lugar na categoria Programa de Iniciação Científica no Ensino Médio, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Contou, ainda, com a colaboração da aluna de graduação de Direito da Unit, Erlaine Karoline Cupertino e da aluna do mestrado, Tayane Michele Santos Rocha.

Colégio Estadual Petrônio Portela foi a única unidade de ensino da rede a participar da Semana de Pesquisa e Extensão 2020.

Assessoria de Imprensa