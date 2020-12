CAPITÃO SAMUEL REALIZA TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NA CADEIA PÚBLICA DE ESTÂNCIA

05/12/20 - 08:37:24

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) realizou nesta sexta-feira (04), uma visita surpresa à Cadeia Pública Tabelião Filadelfo Luiz da Costa, localizada no município de Estância. A visita teve o objetivo de conhecer os serviços prestados nas demais unidades de Sergipe.

Segundo o parlamentar, ele foi muito bem recebido pelo Diretor e Policial Penal da unidade, Vanilson Soares, e afirma que realidade encontrada é muito diferente do quadro dos outros presídios, como é o caso do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto – COPEMCAN. Eles possuem uma quantidade adequada de policiais penais e funcionários à disposição do sistema, a alimentação é feita no presídio, distribuída no momento certo, cardápio variado, alimentação de qualidade para detentos e funcionários, além da boa higienização de todo o sistema prisional.

Para o Capitão Samuel, esta unidade têm prestado um serviço de qualidade.

“Realmente, este trabalho me faz parabenizar a Secretaria Estadual de Justiça (Sejuc) pelo serviço prestado aos detentos, seus familiares e pelas condições dadas aos próprios policiais penais e servidores que trabalham naquela unidade. Vale ressaltar que não encontramos problemas com relação à alimentação, como foi o caso do COMPENCAM”, reforça.

Ele finaliza dizendo que “Sei que o sistema prisional é único e sei das dificuldades financeiras que o secretário Cristiano tem passado. Aproveito para me colocar à disposição da SEJUC para discutir o orçamento para 2021. Esperamos que seja um orçamento que possa dar a mesma condição para os presídios que são administrados sem co-gestão”, ressalta.

“Espero, no orçamento, buscar uma forma de dar as mesmas condições aos presídios que não são de Co-gestão, especialmente aos policiais penais que desenvolvem as suas atividades nestas unidades. Com todas as dificuldades, este sistema ainda é exemplo nacional por não ter fugas, e assim proporcionar mais tranquilidade para à sociedade segipana”, finaliza Samuel.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria