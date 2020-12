Energisa adota política pioneira de trabalho híbrido permanente

Programa “Lá & Cá” é o primeiro programa estruturado de trabalho remoto do setor elétrico no país em virtude da pandemia

Milhares de colaboradores devem adotar o programa

A Energisa está em processo de implantação do programa “Lá & Cá”, o primeiro programa permanente de trabalho híbrido, denominado smart work, do setor elétrico brasileiro. A iniciativa inclui uma política de trabalho remoto que tem como objetivo elevar a qualidade de vida dos colaboradores e aumentar sua produtividade, usando a tecnologia como aliada. Na primeira etapa, com início previsto para dezembro deste ano, cerca de 800 colaboradores, que já possuem notebooks da empresa, poderão aderir ao projeto. Estima-se que no auge da política esse número possa ultrapassar 2,5 mil profissionais.

O chamado smart work foi resultado de meses de preparação do Grupo Energisa. Para desenvolver um modelo compatível com as expectativas dos colaboradores, foram realizadas pesquisas para ouvi-los e analisar as melhores práticas do mercado.

Durante a pandemia, quando cerca de 18% dos colaboradores da Energisa entraram no esquema de home office, a companhia realizou uma pesquisa para desvendar o impacto dessas mudanças. Segundo o levantamento, 72% desses profissionais sinalizaram o desejo de continuar o trabalho remoto após a pandemia, destacando vantagens como a redução do tempo de deslocamento e a melhoria do convívio familiar. Já 80% desejam ver implementado um modelo híbrido, com alternância entre trabalho presencial e remoto.

Dos profissionais ouvidos na pesquisa, 57% afirmaram ter mantido a produtividade durante o período de home office, enquanto 39% se sentiram até mais produtivos. Percepção que também foi corroborada pelas lideranças, já que 92% dos líderes concordam com essas constatações.

A Analista de Projetos da Energisa Sergipe, Iara Chagas, já estava atuando em homeoffice desde março e decidiu aderir ao programa “Lá & Cá”. “A minha produtividade aumentou no período de homeoffice, pois não ter interferências constantes me possibilitou organizar melhor as demandas do dia e cumprir o planejado. Um fator crucial é a utilização das tecnologias disponíveis a nosso favor, principalmente ao determinar períodos de foco e na gestão das prioridades e notificações nas interações”, completa.

A escala de trabalho proposta é de 5×5, isto é, cinco dias de trabalho presencial e outros cinco de forma remota. Também há a opção de 3×2 em alguns casos excepcionais, sendo três dias na empresa e dois em casa.

Para um público específico e mais restrito, cuja atividades sejam totalmente compatíveis, está previsto também o teletrabalho, ou seja, os profissionais desenvolverão suas atividades predominantemente fora das dependências da empresa.

“A nossa premissa é garantir que a qualidade de vida e a capacidade de gerar valor sejam maiores do que a forma de se trabalhar. Para isso, equilibramos as necessidades apontadas pelas pessoas e os objetivos do negócio. Isso só é possível porque acreditamos no compromisso dos colaboradores”, destaca a vice-presidente de Gente & Gestão do Grupo Energisa, Daniele Salomão.

Transformação digital da gestão de pessoas

Para possibilitar a implantação do “Lá & Cá”, a área de tecnologia da Energisa incorporou algumas adaptações, como a priorização da compra de notebooks, tornando mais equipes elegíveis ao trabalho remoto.

O processo de transformação digital da área de Gente & Gestão da Energisa, porém, começou bem antes da pandemia de Covid-19. Ainda em 2018, foi implementado o projeto de “R&S Agile”, que tinha como principal objetivo automatizar os processos, gerando ganhos como maior agilidade e assertividade. Hoje 80% do processo de recrutamento e seleção (R&S) em RH da empresa são realizados por meio digital.

A Energisa também utiliza, entre outros recursos, robôs para automatização de processos com foco em produtividade e redução de custos; tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual para treinamentos. “A inovação torna a gestão de pessoas ainda mais relevante para os negócios, na medida em que a área amplia a base de conteúdo para decisões mais assertivas. Essas informações, alinhadas ao planejamento da empresa, facilitam e aceleram a elaboração de estratégias e metas”, conclui a executiva.

