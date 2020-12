Oncologia do Hospital João Alves Filho recebe equipamento para planejamento preciso

05/12/20 - 07:14:20

Planejamento rápido e preciso de tratamentos avançados contra o câncer. Foi com esse pensamento que o Centro de Oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, deu mais um grande passo para o tratamento dos pacientes oncológicos. Na manhã desta sexta-feira, 4, a unidade recebeu o sistema de informações de oncologia ARIA, uma solução abrangente de gestão de imagens e informações, que permite supervisionar todos os aspectos do tratamento oncológico do paciente. O sistema permite gerir todo o percurso do usuário, desde o diagnóstico inicial até o acompanhamento pós-tratamento.

São estações de planejamento da Eclipse, que faz parte da Empresa Varian Oncology e que vai gerenciar todo o serviço chamado ARIA. “Esse sistema vai gerenciar o tratamento do paciente desde a entrada dele pela recepção até a conclusão do seu tratamento. É composto de vários computadores, servidores de internet, software para planejamento, para braquiterapia, compõe uma interligação entre gerência, recepção, consultório e vai fazer essa integração de todo o serviço”, explicou a coordenadora da Oncologia, Meire Jane Oliveira.

Para a física médica da Oncologia, Katiúcia Bomfim, essa é mais uma estação para o planejamento dos pacientes em tratamento de radioterapia. “Esse equipamento é algo que vem a somar no nosso serviço de radioterapia. Nós estamos recebendo mais uma estação para o planejamento dos nossos pacientes e é um upgrade de todos os nossos sistemas, então, a gente já tem um sistema e recebemos mais uma atualização superior e isso só traz benefícios para o serviço e bom funcionamento da estrutura que vai ficar toda informatizada”, declarou a física médica.

A instalação do sistema é minucioso e realizado com a presença do engenheiro da empresa que vai abrir as caixas, conferir os equipamentos e fazer a instalação. Todos os setores da Oncologia receberão parte do sistema como os consultórios médicos, a física médica, o posto de enfermagem, a gerência, a recepção e a sala de controle dos aceleradores lineares. O superintendente do hospital, Walter Pinheiro, destaca a importância do equipamento para o atendimento dos pacientes e os benefícios para os profissionais.

“A gente fica feliz, diante de algumas dificuldades quando a gente recebe um equipamento como esse que vai trazer tantos benefícios não só para o atendimento dos pacientes, como para os profissionais que terão um gerenciamento melhor das informações. A gente fica muito satisfeito e esse é o objetivo nosso no dia a dia de estar através dessas conquistas melhorando o nosso atendimento de uma forma geral”, finalizou o superintendente.

Ascom/SES