PATRIOTA QUER EMÍLIA CORREA DISPUTANDO VAGA NA CÃMARA FEDERAL EM 2022

05/12/20 - 20:16:25

O Patriota já está conversando com lideranças políticas que podem ingressar no partido, com o objetivo de formar uma chapa competitiva a deputado nas eleições para deputado federal em 2022. O partido já trabalha para lançar o nome da vereadora reeleita Emília Correa para disputar a Câmara Federal, embora alguns pretenda que ela vá ao Senado, entretanto a própria Emília sequer tratou sobre o pleito de 2022.

O presidente regional do Patriota, Uezer Marquez, acha que seu partido saiu vitorioso nas eleições municipais deste ano, alegando que a votação de Emília é um sinal de que o eleitorado de Aracaju admira o seu trabalho legislativo: “ela foi mais votada do que o presidente da Câmara, Nitinho Vitale (PSD).

Lembrou ainda que Patriota formou uma chapa de 20 candidatos a vereador e que um deles renunciou antes do pleito o que precisou de trabalho para substituí-lo. “Tudo demonstra que o Patriota é um partido forte e que pode sair-se bem nas eleições a deputado de 2022”.

Uezer Marques disse que foi convidado por três novos partido políticos de Sergipe para ser o presidente regional. Não revelou o nome das siglas, mas o fará quando retornar da reunião do Diretório Nacional, em janeiro, que vai acontecer em Minas Gerais.