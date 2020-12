POLÍCIA CIVIL PRENDE INVESTIGADO POR DIVERSOS ROUBOS A VEÍCULOS NA CAPITAL

05/12/20 - 08:24:54

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam nesta sexta-feira (04) Anthony Silva Santos, suspeito de ser um dos coautores do roubo de um veículo, ocorrido no dia 12 de setembro deste ano, no bairro Treze de Julho, zona sul de Aracaju. Além disso, uma motocicleta roubada nessa quinta-feira, 3, foi recuperada.

Segundo a delegada Aliete Melo, logo após o roubo, os investigadores diligenciaram em busca dos suspeitos e da localização do veículo, assim como objetos subtraídos, obtendo êxito na identificação de três responsáveis. O suspeito identificado como Yuri também é alvo de outras investigações e participava de um grupo criminoso especializado em roubos a veículos.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acolhido pelo Poder Judiciário e expedidos os respectivos Mandados de Prisão, os quais foram todos cumpridos. Em continuidade às ações de combate a roubos e furtos de veículos, visando a pronta recuperação, investigadores recuperaram uma motocicleta roubada na noite dessa quinta-feira, 3.

A Polícia Civil destaca a importância da participação da população, que pode colaborar com informações sobre crimes e suspeitas por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido e a ligação é gratuita.

Com informações e foto da SSP