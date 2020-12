Prefeitura de Aracaju anuncia novas vagas de emprego para diarista e confeiteiro

05/12/20 - 07:57:55

A Prefeitura de Aracaju, por meio do encaminhamento de pessoas ao mercado de trabalho realizado pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia nesta sexta-feira, 4, novas oportunidades de emprego para as funções de diarista e confeiteiro. Os interessados em se candidatar às vagas devem comparecer, na próxima segunda-feira, dia 7, à sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, portando RG e currículo.

A Fundat funciona de segunda a sexta, das 7h às 13h. As atividades presenciais voltaram a funcionar seguindo todas as medidas de segurança de combate ao coronavírus. Para mais informações, os candidatos também podem ligar para os telefones (79) 3179-1331 ou (79) 9 9132-1200.

Confira os pré-requisitos necessários para se candidatar às respectivas vagas:

Diarista: experiência na área.

Confeiteiro: experiência em confeitaria e noções básicas em padaria.

Por Alana Karolina Gois