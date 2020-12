Shoppings RioMar e Jardins funcionam em horário especial

05/12/20 - 08:59:42

Em virtude do feriado de Nossa Senhora da Conceição, os shoppings administrados pelo Grupo JCPM em Aracaju (SE) funcionarão em horário diferenciado no dia 8 de dezembro. Na próxima terça-feira, as praças de alimentação estarão abertas das 12h às 20h, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar e Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue no Jardins, funcionarão a partir das 12h.

Âncoras e grandes marcas abrirão das 14h às 20h e o funcionamento das demais lojas e quiosques será opcional, no horário das 14h às 20h. Os hipermercados GBarbosa e as salas do Cinemark funcionarão de acordo com a programação das respectivas redes.

As plataformas RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online estarão operando normalmente, de acordo com horário de funcionamento dos shoppings. Os canais contam com mais de 7 mil itens de diferentes segmentos, incluindo gastronomia, e podem ser acessados pelos sites riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativos, disponíveis para Android e iOS.

As ferramentas de e-commerce atendem a todos os bairros de Aracaju e, neste momento, estão operando com frete grátis. Os produtos são entregues em até 48 horas e o tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora.

Fonte e foto assessoria