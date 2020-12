BPRV REALIZA OPERAÇÃO NAS PRAIAS DO LITORAL SUL DO ESTADO DE SERGIPE

06/12/20 - 06:37:27

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) iniciou neste sábado, 5, a “Operação Saturação” em todo litoral Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), o intuito é proporcionar mais segurança aos visitantes das praias do Abaís, Saco e circunvizinhas.

Ainda segundo a PM/SE, outra operação está em andamento no Estado. Os militares recém-formados na corporação, estão atuando na “Operação Visibilidade” em vários municípios como Simão Dias e Indiaroba. O objetivo, segundo a PM/SE, é coibir roubos e furtos na região, além de disciplinar o tráfego de veículos.

Fonte: PM/SE