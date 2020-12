EDVALDO DISCUTE SOBRE COVID E DECIDE SOBRE RETORNO ÀS AULAS EM ARACAJU

07/12/20 - 18:48:26

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu o Comitê de Operações Emergenciais (COE), nesta segunda-feira (07), para discutir a situação do coronavírus em Aracaju e deliberar sobre o retorno das aulas de ensino infantil e fundamental nas redes privada e pública. Em conformidade com o decreto governamental e considerando o cenário epidemiológico da capital, ficou estabelecido que as escolas particulares poderão funcionar a partir do dia 18 de janeiro de 2021, enquanto as unidades públicas de ensino no dia 22 de março. O decreto municipal, de número 6.316/2020, com as diretrizes foi assinado por Edvaldo após a reunião.

“Reunimos o nosso comitê para avaliar o quadro epidemiológico local e deliberar sobre o nosso comportamento em relação à doença. Entendemos que é possível a volta das aulas a partir do ano que vem, em adequação ao que o governo estadual já havia deliberado. Neste sentido, as aulas da rede particular de ensino infantil e fundamental poderão ser retomadas no dia 18 de janeiro de 2021. Já as aulas das escolas públicas municipais retornarão no dia 22 de março”, anunciou o prefeito.

Edvaldo estabeleceu a criação de um comitê para a discussão dos protocolos da retomada das aulas presenciais. O grupo será formado pelas secretarias da Saúde, Educação, Comunicação, Fazenda, além da Procuradoria Geral do Município e Superintendência de Transporte e Trânsito. “Este comitê se reunirá com os representantes das escolas privadas para definir todas as medidas sanitárias para assegurar que esta retomada se dê de maneira segura”, disse. A comissão apresentará o material até o dia 20 de dezembro.

Pelo decreto, fica autorizada, a partir do dia 18 de janeiro de 2021, a retomada das atividades educacionais presenciais em creches e berçários, bem como da educação infantil (0 a 3 anos na creche, e 4 a 5 anos na pré-escola) e do ensino fundamental I e II da rede privada de ensino no âmbito no município de Aracaju. As aulas públicas, nestas mesmas modalidades, retornarão no dia 22 de março de 2021.

Sem fechamento – O prefeito ressaltou ainda que, embora haja um crescimento dos casos de coronavírus na capital, a Prefeitura segue atuando com medidas de prevenção e fiscalização, na realização de testagem e na disponibilização de unidades de atendimento e leitos de retaguarda.

Edvaldo assegurou também que não há, no momento, necessidade de ações de fechamento das atividades econômicas, mas reiterou que a população faça a sua parte, evitando aglomerações e mantendo o uso de máscaras.

“Não tomaremos qualquer medida no sentido de restringir o funcionamento das atividades, mas esperamos contar com a compreensão e a colaboração da sociedade no sentido de continuar utilizando máscaras, lavando as mãos, utilizando álcool a 70% e evitando as aglomerações”, afirmou.