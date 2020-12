Elaine Mickely celebra 17 anos de caçula: “Ótimo amigo”. Atriz, de 40 anos, é casada com César Filho, com quem também tem Luma

07/12/20 - 18:19:27

Elaine Mickely e o marido, César Filho, estão celebrando nesta segunda (7) o aniversário de 17 anos do filho caçula, Luigi. A atriz fez uma homenagem ao jovem.

“Hoje é o dia do galã mais doce da face da terra! Sabe um encanto de pessoa? É ele, @luigicesar7. Quanto orgulho que nós temos do ser humano íntegro, honesto, justo, cheio de princípios, opiniões certeiras, boa índole, bom caráter, bons exemplos, disciplinado, ajuizado, estudioso, obediente, discreto, generoso, bom menino, ótimo amigo, excelente filho, único… Deus, muito obrigada por tanto. Só peço ao papai do céu que traga sempre muita sabedoria, equilíbrio e proteção em sua vida meu filho, com muito amor sempre e momentos repletos de magia. Aproveite bastante seus 17 anos!!! Idade linda! Te amoooo infinito e sempreeeeee”, desejou ela.

A atriz, de 40 anos, recentemente celebrou 20 de casamento. Os dois também são pais de Luma, de 20 anos. O jornalista contou que tem ciúmes das cenas românticas que a mulher grava.

“Ela é atriz, dou minha opinião [sobre seu trabalho]. Mas só peço para me avisar se tiver cenas de beijo, para eu não ver”, entregou ele no bate-papo com Daniela Albuquerque para o Sensacional.

Fonte/Foto: globo.com