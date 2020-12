Joaquim Lopes terá série de gastronomia no ‘Receitas’. Em 8 episódios, o chef e apresentador vai ensinar a fazer pratos marcantes da sua relação com cozinha

O novo portal de culinária da Globo está no ar! O Receitas reúne todos os pratos dos programas da emissora e do GNT em apenas um lugar. Para comemorar a novidade, o portal vai estrear uma série semanal inédita em 8 episódios com Joaquim Lopes.

São vídeos em que o ator e apresentador, também formado em gastronomia, ensina como fazer pratos marcantes da sua relação com a cozinha. Durante a preparação das receitas, o chef apresenta dicas para o dia a dia à mesa e ainda sugere acompanhamentos que já são sucesso no Receitas. O primeiro vídeo será publicado no dia 15 de dezembro.

“Cozinhar é um gesto de cuidado e amor seja com você mesmo ou com o outro, para quem você cozinha. E isso tem que ser descomplicado e prazeroso. Nessa série eu busco passar a essência do Receitas: juntar praticidade e sabor de maneira que todos possam comer bem, até as pessoas menos habilidosas ou com pouca prática”, conta Joaquim Lopes.

“Para isso, eu faço da minha casa mesmo, com os utensílios que eu tenho à mão, receitas simples e deliciosas que eu espero que inspirem, cada vez mais, as pessoas a prepararem suas próprias refeições”, completa.