Órgãos Saúde Estadual têm funcionamento alterado no Dia de Nossa Senhora Conceição

07/12/20 - 16:57:47

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, em decorrência do feriado da padroeira de Aracaju, Nossa Senhora da Conceição, nesta terça-feira, 8, alguns órgão da Rede Estadual de Saúde não funcionarão neste dia, conforme calendário do Governo do Estado. As unidades que prestam o atendimento de urgência e emergência, como o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, funcionarão normalmente para atender as demandas da população.

No Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) não haverá atendimento ao público. Contudo, o serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes para rede hospitalar permanecem em regime de plantão 24 horas. Na quarta-feira, 9, a instituição retomará as atividades normais, das 7h30 às 17h.

O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) estará com sua unidade fechada e o serviço de entrega domiciliar retorna com o cronograma de entrega na quarta. O mesmo acontece com o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) e com o Centro de Acolhimento de Diagnóstico por Imagem (Cadi), que não funcionarão no feriado, retornando às atividades na quarta.