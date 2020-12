SAMU REGISTRA AUMENTO DE QUEDA DE MOTOCICLISTAS NOS ÚLTIMOS MESES

07/12/20 - 10:00:55

Dados extraídos do e-SUS, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mostra os registros de acidentes envolvendo motociclistas, um panorama que vai de janeiro a novembro de 2020, observou que nos últimos três meses houve um aumento nos acidentes por queda de moto. Para o gerente do Núcleo de Educação Permanente (NEP) Kelson Santos Rosário, a consciência na direção e o respeito no trânsito precisam evoluir.

De acordo com Rosário, as pessoas precisam dá mais importância ao sentido da vida no trânsito, os dados indicam que a violência ainda é grande. ”Houve uma crescente no índice de acidentes nos últimos meses, é o que podemos observar nos dados, o que mostra que as pessoas precisam ainda colaborar mais com essa questão do isolamento social. Porém de uma forma geral, os números do Samu para atendimento de ocorrências de trânsito como atropelamentos e colisões, apontam que houve redução em todos os meses avaliados” ressalta.

Segundo o gerente, o que chama a atenção no período de avaliação são as quedas de motociclistas. “O total no ano foi de (1.821), fazendo um comparativo no mês de setembro (169), outubro (242) e novembro (260) nota-se que esse tipo de acidente cresceu no último mês, possivelmente pelo maior número de motociclistas trafegando pelas ruas da cidade, com o aumento de pedidos na modalidade delivery” enfatiza.

“Para não entrar nas estatísticas negativas do setor, é possível tomar atitudes simples, capazes de diminuir bastante os riscos de acidentes. Tenha em mente que, se todos os motoristas e pedestres tomarem consciência de que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada, as ruas e estradas vão se tornar locais mais seguros”, conclui Kelson Santos Rosário.

Fonte e foto SES