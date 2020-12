Solange Couto explicou o motivo de ter se mudado para o Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A atriz conta que procurou o local para ficar próxima de sua mãe

07/12/20 - 18:24:39

— Minha mãe vive no Retiro há um ano e meio. Isso é uma instituição não de caridade, é uma instituição bem-mantida, bem organizada. O Stepan (Nercessian, presidente da casa) é brilhante. A administração que a Cida (Cabral) e o Robson (de Souza) fazem aqui é maravilhosa (…) Aqui não é como as pessoas pensam, um depósito de gente. Eu tenho um trabalho que começa agora a leitura e em janeiro estarei gravando, para o Multishow. Não vi minha mãe por oito meses porque o Retiro resguarda os seus — disse ela, no canal de Caio Fischer no Youtube.

Solange, cujo último trabalho na TV foi em “Os Roni” (Multishow), comentou ainda sobre bens que tem e sobre sua vida afetiva:

— Eu tenho casa em Pernambuco, casa minha; tenho meu marido, continuo casada com meu marido, aquele um que é 30 anos mais novo que eu; meu filho de 9 anos está em Pernambuco porque quis ir para perto dos avós; meu filho mais velho mora aqui perto… Estar no Retiro dos Artistas não quer dizer estar abandonada, falida, lascada, desempregada, nada disso.

A atriz, de 63 anos, comentou sobre o que lê a respeito de seu casamento com um homem mais novo:

— O humano é muito engraçado. “O homem é 30 anos mais novo, um garoto!” Quantos homens você conhece de 40, 50 e 60 anos que são responsáveis? Ele é esforçadíssimo, um excelente pai, um excelente marido!

Ao entrar numa brincadeira em que o youtuber pergunta se ela já tinha se arrependido de um casamento, a artista se divertiu e admitiu que “sim”. Ao ouvir a lembrança de ter sido casada com Sidney Magal, ela retrucou:

— Vamos deixar isso para lá? Não gosto nem de lembrar! Menino, eu esqueço disso. E vocês ficam me lembrando deste pedaço.

Fonte/Foto: globo.com