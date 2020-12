Belivaldo reúne-se com governadores e ministros e diz que quer uma vacina eficaz, independente de onde ela venha

08/12/20 - 16:59:10

O governador Belivaldo Chagas disse, neste terça-feira (08) que foi por um “Plano Nacional Unificado de Imunização que garanta para todos, de forma segura e o quanto antes, a vacinação contra a Covid-19”, o objetivo da reunião remota no Fórum com os 27 governadores do Brasil junto aos ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Casa Civil, Braga Netto, além de outros representantes do Governo Federal.

Belivaldo insiste em dizer que para ele “tanto faz de onde esta vacina venha, de uma ou outra empresa de qualquer lugar do mundo, o que importa é que ela seja eficaz, segura e que esteja disponível o mais rápido possível para a população”. Segundo Belivaldo Chagas, “a nossa luta também é para que o país se prepare para ter seringas, agulhas, equipamentos de proteção individual e que seja traçado um plano de contingência para vacinar em massa”.

Belivaldo Chagas disse que os governadores ouviram do do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello que, embora haja vários estudos em fase avançada para a imunização, a liberação das vacinas ainda carece de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que deve acontecer em dois meses.

– Dada a urgência do momento, em que vidas estão em jogo diariamente, pedimos celeridade e compromisso neste processo, para que assim que as vacinas venham sendo aprovadas, independente do laboratório, já sejam adquiridas e disponibilizadas de forma igualitária para os estados. Em Sergipe, já estamos nos organizando, através da Secretaria Estadual de Saúde, para iniciar o processo de imunização assim que tivermos vacinas disponíveis.