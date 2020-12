Alunos do PEP/Unit conquistam bolsas de doutorado sanduíche no exterior (SWE)

08/12/20 - 11:35:50

O Programa de Pós-Graduação, de mestrado e doutorado, em Engenharia de Processos – PEP – da Universidade Tiradentes vem galgando, ao longo de 15 anos de implantação, grandes conquistas e resultados bastantes significativos. Com um patamar de destaque no Brasil, o PEP figura entre os melhores do Nordeste e do país com conceito 5, atribuído pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, órgão que regulamenta a pós-graduação brasileira.

Para se ter uma ideia, no Brasil, apenas três programas em Engenharia Química/Engenharia de Processos possuem o conceito 5, entre eles o da Universidade Tiradentes. A excelência nacional demonstra o compromisso e a qualidade da Unit com a pesquisa e pós-graduação desenvolvida no Estado de Sergipe e em parceria com diversas instituições tanto no país quanto no exterior.

O corpo docente também é destaque. Mais de 75% dos docentes do programa de mestrado e doutorado do PEP/Unit são bolsistas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, seja pesquisador sênior, como o renomado cientista Dr. Cesar Costapinto, produtividade em pesquisa – PQ SR, com Dr. Álvaro Lima, Dr. Cláudio Dariva, Dra. Cleide Soares, Dr. Elton Franceschi, Dr. Giancarlo Banda e Dra. Katlin Eguiluz, ou produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora – DT, com Dr. Gustavo Borges, Dr. Luiz Romanholo, Dr. Renan Tavares e Dra. Silvia Egues. Todos com acentuado reconhecimento nacional e internacional.

Outra grande conquista, já este ano, veio com o time de pesquisadores que integra o corpo de discentes de doutorado do PEP. Quatro discentes foram contemplados com a bolsa de doutorado sanduíche – SWE 2019 do CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. Com uma demanda nacional de solicitação superior a 590 bolsas em todas as áreas, apenas 45 bolsas foram aprovadas com recurso, significando 8% da demanda. Das selecionadas, 12 são da região Nordeste, sendo quatro doutorandos do programa de Engenharia de Processos da Unit.

“É um resultado bastante significativo para o nosso programa. Das 45 bolsas aprovadas, 10 são demandas da área de Engenharia Química, no qual o PEP faz parte, e quatro são dos nossos alunos de doutorado. É uma conquista muito boa e um resultado excelente em nível nacional”, declara a coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos, doutora Eliane Bezerra.

“Esse edital tem como o objetivo apoiar projeto de pesquisa que visa contribuir, significativamente, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o resultado reflete o nosso compromisso e qualidade”, acrescenta.

Entre os contemplados, estão Milson Barbosa, orientado pelos docentes Cleide Mara e Álvaro Lima, que fará sua pesquisa durante três meses em Aveiro/Portugal, Isabela Nascimento, orientada pelos professores Álvaro Lima e Ranyere Lucena, que passará 12 meses em Reims/França e Aveiro/Portugal, Katilla Monique Santos, irá para Berkeley/Califórnia e fará sua pesquisa durante 12 meses, orientada pelos professores Elton Franceschi e Silvia Egues, e Marília Santos, que permanecerá 12 meses em Málaga/Espanha, com orientação dos professores Elton Franceschi, Silvia Ergues e Cláudio Dariva.

“A universidade se destaca quando possui uma massa crítica de pesquisadores que apresentam uma boa produção científica e reconhecida mundialmente por meio de citações destes trabalhos em todo o mundo. O resultado de todo este trabalho é de extrema importância porque torna a universidade cada vez mais reconhecida. A Unit possui uma ação de incentivo internacional e, além disso, estamos também sempre nos associando a grupos altamente produtivos, incentivando e desenvolvendo projetos que têm relevância no contexto científico, de aplicação direta, para soluções de problemas técnicos e sociais”, salienta a professora Eliane.

“Com o intercâmbio, o discente tem a oportunidade de ter vivência em laboratórios de outros grupos, conhecimentos de novas técnicas avançadas, nova cultura, além da possibilidade de fazer novas parcerias entre as instituições. Tornando assim a internacionalização institucional cada vez mais consolidada”, complementa.

Pesquisa

A Universidade Tiradentes possui, atualmente, seis Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, sendo cinco próprios e um em rede. Destes, cinco são reconhecidos como de excelência nacional e com conceito 5 e um deles possui o conceito 4, atribuído pela CAPES.

Para o doutor Diego Menezes, Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unit, a mobilidade internacional da Universidade Tiradentes é um dos fatores que contribui para uma produção científica de qualidade. “É sempre um orgulho propiciar ambiência científica e laboratorial de qualidade para que nossos alunos possam desenvolver pesquisas de aplicabilidade e interesse social”, garante Dr. Diego.

“Essa formação universitária diferencia os nossos alunos academicamente e, consequentemente, eles saem mais preparados para ingressarem no mercado de trabalho, sobretudo, em cargos mais elevados e com melhor remuneração. Isso é o que diferencia a formação universitária de outras formações obtidas em instituições de ensino que não possuem programas de mestrado e doutorado, ou seja, compromisso com a geração de conhecimento de qualidade por meio da pesquisa científica”, enfatiza.

A infraestrutura e todos os programas de apoio institucional, com destaque para o programa de pós-doutoramento contínuo ofertado aos docentes pelos programas de pós-graduação da instituição de ensino são diferenciais da Universidade Tiradentes. “A experiência internacional, com ajuda de custo e incentivos para que possam se aperfeiçoar instituições estrangeiras renomadas e a garantia aos pesquisadores de manutenção integral dos seus salários tornam estes cada vez mais competitivos e bem formados”, enfatiza.

“Isso faz com que esses pesquisadores retornem com uma visão diferenciada, com a formação atualizada e com parcerias internacionais”, finaliza.

Assessoria de Imprensa | Unit