ENTRE BALADAS E PRAIAS LOTADAS, SANTA CATARINA VIVE PIOR MOMENTO

Governo britânico anseia por confirmação da vacinação da rainha Elizabeth

O governo encaminhou em nota que os municípios têm “autonomia” para fiscalizar essas situações. O secretário de Saúde de Santa Catarina, André Motta Ribeiro, aponta ainda a aproximação do verão, quando muitos turistas passam a visitar o Estado, e as eleições municipais como fatores que prejudicaram o combate à covid-19 nos últimos meses.

“Os resultados ruins fazem parte de uma sequência de fatores. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Apesar de ter tido decréscimo nos meses de agosto e setembro, aumentou a velocidade da transmissão principalmente pelo descumprimento de regras, falta de distanciamento social e também em função do calor, dos feriados prolongados e da campanha política”, disse o secretário.

Santa Catarina se orgulha dos bons números econômicos, como a quarta posição em PIB (produto interno bruto) per capita do país, e, ainda em março, foi um dos primeiros Estados a estabelecer restrições de transporte coletivo e fechar escolas por causa da pandemia.

Quem ser?á vacinado primeiro no Reino Unido

Em julho, as competições esportivas, atividades de cinema e teatro, casas noturnas e eventos ainda estavam proibidas. Uma atualização da portaria publicada em 28 de agosto, quando a taxa de ocupação de leitos era de 70%, liberou a circulação de ônibus e a abertura de bares e shoppings mesmo em regiões consideradas de risco gravíssimo na matriz de risco — que estabelece níveis da pandemia nas regiões de acordo com fatores como o número de casos e a capacidade de atendimento em saúde.

Hoje, o mapa que mede o nível de risco da doença por região mostra praticamente todas as regiões marcadas na cor vermelha — gravíssimo. A única região na cor laranja (nível grave) é o extremo-oeste. No entanto, Ribeiro nega que tenha havido afrouxamento das medidas restritivas nesse período e disse que o que houve foi “regulamentação das atividades econômicas conforme a matriz de risco”.

Vacinação da Pfizer começa em 50 hospitais de todas as regiões da Inglaterra

Não é assim que o professor Oscar Bruna-Romero, do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), vê a atual situação do Estado. Para o pesquisador, que acompanha os casos de covid-19 desde o início da pandemia, houve relaxamento e falta de fiscalização por parte do poder público.

“O relaxamento é, sem dúvida, a principal causa do aumento dos casos no último mês e meio ou dois meses. Não existe fiscalização de verdade, as reuniões de grupos de pessoas sem respeito ao distanciamento, à ventilação e às máscaras acontecem em todos os lugares”, disse o professor.

Romero ainda destaca que, em momentos que o Estado tinha números menos graves, as autoridades aplicaram medidas mais restritivas do que as atuais.

Cidade de 1.157 moradores é a única no Brasil sem caso de Covid-19 até hoje

“Por algum motivo que desconheço, na mesma situação ou pior que a que tínhamos meses atrás, o governo está atuando de forma diferente. Para deixar claro, não estou dizendo para limitar as atividades econômicas, estou falando sobre organizar e fiscalizar a realização dessas atividades de forma adequada e com o conhecimento científico”, afirma o professor.

A cobrança por mais fiscalização chegou ao Judiciário. No dia 27 de novembro, a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e deu ao governo o prazo de cinco dias para comprovar que está cumprindo o acordo judicial de combate à pandemia firmado em setembro. Para o promotor Luciano Naschenweng, da 33ª Promotoria da Capital, os números e as ações de governo não estavam demonstrando que o compromisso estava sendo executado.

Uma crise política no meio da pandemia

Nos últimos meses, a covid-19 ficou em segundo plano por causa de uma crise política, que que chegou a provocar o afastamento do governador Carlos Moisés (PSL) por mais de um mês, entre 24 de outubro e 27 de novembro.

A vice-governadora Daniela Reinehr (sem partido) assumiu o posto e, em meio a polêmicas por causa da simpatia do pai pelo nazismo, recuou em declarações sobre cuidados para se proteger da covid-19. Após críticas de bolsonaristas, ela até apagou uma postagem em uma rede social onde orientava pessoas a usar máscara e limpar as mãos. No dia 17 de novembro, Reinehr testou positivo para covid-19.

Veja imagens do primeiro dia de vacinação do Reino Unido

A falta de medidas mais efetivas para conter a alta dos casos já visível no começo de novembro levou Santa Catarina ao seu pior momento na pandemia. Em áudio enviado à reportagem na sexta-feira, o secretário André Motta Ribeiro criticou a gestão da governadora interina.