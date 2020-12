MULHER QUE CONDUZIA MOTO FOI ATROPELADA POR CAÇAMBA DE COLETA DE LIXO

08/12/20 - 16:36:16

Um acidente aconteceu aconteceu terça-feira (08) no município de Moita Bonita. A agricultora Maria Olerinda de Góis, de 58 ano, que conduzia uma moto, foi atropelada por uma caçamba do serviço de coleta de lixo.

De acordo com pessoas da região a agricultora saiu de sua casa, no centro do município, dirigindo uma motocicleta e estava indo para o seu sítio, na Zona Rural de Moita Bonita. Quando por volta das 5h40 da manha foi atingida pela cacamba na Rodovia SE – 240, altura do Povoado Capunga.

Ainda segundo informações, a vítima não usava capacete e não resistiu ao ser arremessada na pista. O motorista do outro veículo, que também reside na cidade não prestou socorro e foi embora do local do acidente. (Não há informações oficiais)