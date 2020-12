PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID EM SERGIPE PREVÊ INICIAR COM 300 MIL PESSOAS

Segundo a SES, a imunização será destinada às populações prioritárias definidas pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (MS). “Desenhamos inicialmente o plano de forma coletiva com discussão sobre público-alvo, a logística da aquisição de insumos, como as seringas e agulhas, essas com processos para aquisição já disparados”, explicou a secretária Mércia Feitosa.