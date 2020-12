ALESSANDRO É PRIMEIRO SENADOR A RECEBER SELO PORTAL DA INTEGRIDADE

09/12/20 - 21:02:32

O senador Alessandro Vieira (Cidadania – SE), é o primeiro senador a receber o Selo Portal da Integridade do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos (IBRA), em parceria com o Ranking dos Políticos. A entrega simbólica da premiação acontece nessa quarta-feira (9), a partir das 17h30, em cerimônia virtual transmitida, ao vivo, nas páginas do senador.

Para receber o Selo, o parlamentar deve preencher os seguintes requisitos, divulgando-os à população de forma clara e objetiva: transparência do mandato, gastos da cota parlamentar, emendas parlamentares, agenda de compromissos e transparência de doações eleitorais.

O projeto atende ao antigo desejo da sociedade por prestação de contas, transparência e o bom uso dos recursos públicos. Para o senador Alessandro “todos os requisitos necessários para a obtenção do Selo já são direitos dos cidadãos e dos eleitores, e devem, sempre, serem respeitados e garantidos por todos os parlamentares do Congresso Nacional”.

Alessandro Vieira acredita em “um mandato transparente e participativo, que preze pelo acesso à informação, pela transparência e pelo combate à corrupção. E, por isso, disponibilizamos – de forma fácil e didática – todos os dados em nosso site e redes sociais.

A IBRA é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo difundir e aprimorar as melhores práticas de rastreamento de ativos no combate a fraude e corrupção, através das ferramentas jurídicas existentes, visando o interesse público e social.