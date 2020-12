EDUCAÇÃO INFORMA QUE SURTO DE COVID NAS ESCOLAS PÚBLICAS É FAKE NEWS

09/12/20 - 12:43:18

A Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe informou, nesta quarta-feira (9), ser fake news a notícia dando conta que existe um surto de coronavírus nas escolas da rede estadual de ensino. Em nota, a Seduc revela que “para criar um clima de insegurança e medo na comunidade escolar, verdadeiros criminosos virtuais estão repassando uma lista com nomes de escolas estaduais que teriam sido afetadas por um surto de Covid-19.

Na lista divulgada pelas redes sociais aparecem escolas que estavam sem aulas há mais de 8 meses e outras que permanecem ainda sem atividades presenciais. A Secretaria informa, ainda, que a Universidade Federal de Sergipe (UFS) realiza testagem amostral na rede estadual de ensino para detectar o impacto da Covid-19 no setor da educação, nos municípios testados. Os estudos ainda estão em andamento e serão apresentados ao Comitê Científico que acompanha a Covid-19 no Estado de Sergipe.

A Seduc reafirma que não há surto de Covid-19 nas escolas estaduais e não há nenhuma categoria da Educação com afastamentos por síndrome gripal e/ou febre, ou qualquer doença sistêmica que possa ser identificada com sintomas da doença. Nesse sentido, a Seduc reitera o compromisso em manter as medidas sanitizantes nas escolas. Todos os protocolos estão mantidos para um retorno seguro, gradual e parcial às aulas presenciais protegendo a comunidade escolar.

Fonte: Seduc