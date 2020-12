Esperando seu primeiro filho com a namorada, Gessica Muniz, o humorista Lucas Veloso fará um chá revelação no próximo sábado, 12

O evento terá como tema a cultura nordestina. A dentista e modelo está no terceiro mês de gestação:

– Vai ser uma festa bem com a nossa cara. Ao invés dos temas tradicionais, Géssica teve a ideia de fazermos um chá arraiá. Aí fiz o texto da nossa história e dois amigos transformaram em cordel para o convite (disponível no Instagram de Lucas). Ficou muito legal. No começo, achava que seria menino. Somos muitos homens na minha família, não sei nem quantos. De mulher, só tem minha irmã e duas primas. Mas, depois, comecei a achar que é menina. Sonhei com uma, e minha mãe e a Gessica também sonharam.

Lucas assumiu publicamente o relacionamento com Gessica em junho deste ano, cerca de oito meses depois de terminar o namoro com a bailarina Nathalia Melo, que conheceu no “Domingão do Faustão”:

– Todo mundo comenta que o relacionamento é recente e pergunta se a gravidez foi planejada. Costumo dizer que filho vem quando é desejado. Não precisa ser planejado. Criança é uma bênção. Quando nos conhecemos, sentimos aquela sensação de que já convivíamos há dois milhões de anos. A gente só está invertendo a ordem. Vamos ter o filho primeiro e o casamento será depois. Temos uma conexão surreal e uma sinergia maravilhosa.

O humorista conta que já pensava em ser pai mesmo antes de conhecer a namorada.

– Desde o final do ano passado, eu vinha pensando em adotar uma criança, mesmo que fosse solteiro. Quando descobri que seria pai, fiquei animado pra caramba. A gente começa a ver a a vida de um jeito totalmente diferente. E isso porque nem nasceu ainda. Brinco dizendo que um pedaço meu finalmente deu certo. Não tenho nem como descrever o que senti na primeira ultrassonografia, quando ouvi o coração bater. Até salvei um áudio no celular e escuto de vez em quando. É o som mais bonito que ouvi na minha vida. Já estou prevendo que serei um pai coruja – diz ele, que não descarta adotar uma criança no futuro.

Filho do humorista Shaolin, morto em 2016, Lucas comemora a possibilidade de viver com seu futuro filho tudo aquilo que não pôde aproveitar com o pai:

– Quando meu pai sofreu o acidente (de trânsito, em 2011), eu tinha 14 anos. Ele morreu quando estava com 19. Fiquei adulto, logo comecei a trabalhar e nunca pude sentar com ele, tomar um vinho e bater um papo de gente grande. Sempre pensei que precisava trabalhar e manter minha saúde para que, quando tivesse um filho, pudesse estar ao lado dele. Porque a gente não precisa ser só pai, pode virar amigo, zoar um com o outro… Meu pai era meu amigão, não era só aquela coisa de “bom dia, boa tarde e boa noite”. Transferir essa relação para o meu bebezinho vai ser muito bacana.

Lucas tem se dividido entre Patos, cidade da namorada, e Campina Grande, sua cidade natal – ambas na Paraíba -, e São Paulo, onde costuma trabalhar.

– O corpo dela que está passando por todas as mudanças, então, perguntei onde ela preferia ficar até o parto. Ela escolheu Patos, para ficar perto dos familiares e se consultar com seus médicos de confiança. Depois do nascimento, devemos mudar para Campina Grande, onde estou construindo nossa casa.

Lucas atualmente comanda o quadro “Achamos no Brasil”, do programa “Domingo espetacular”, da Record:

– O quadro une viagem e trabalho, que são duas coisas de que gosto. Cheguei a ficar apreensivo, porque não sou repórter, sou humorista. Humorista é meio excêntrico. Tive medo de não deixar as pessoas falarem. Então, estou exercitando muito a escuta e me renovando enquanto profissional. Graças a Deus, está sendo bem recebido.

Fonte/Foto: globo.com