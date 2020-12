Estado alerta para aumento da vazão do São Francisco em Sergipe

09/12/20 - 10:41:47

A Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco (Chesf) informa que a partir desta quarta-feira, 09, haverá aumento na vazão do Rio São Francisco em território sergipano, de 200 m³/s. A vazão passará de 2.600 m³/s por 2.800 m³/s.

Segundo a Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), por conta do aumento da vazão, a população das cidades ribeirinhas banhadas pelo Rio São Francisco devem evitar ocupar a calha principal do rio, uma vez que em alguns trechos o volume das águas se torna maior e pode causar pequenos alagamentos nas margens, ocasionando transtornos e riscos aos banhistas e navegadores.