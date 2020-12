Estado convoca médicos emergencistas para credenciamento nesta quarta-feira

Médicos emergencistas do 1º ao 25º colocado na 16ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde deverão comparecer nesta quarta-feira (9), das 8h30 às 11h30, no Centro Administrativo da Saúde (CAS), em Aracaju.