HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO ABRE INSCRIÇÕES PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

09/12/20 - 10:16:58

Encontram-se abertas desde o último dia 3 de dezembro e seguem até o próximo dia 18, as inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica 2021, para vagas no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho. A Residência Médica é a única forma de qualificação e especialização dos médicos no Brasil. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza as inscrições por meio eletrônico, através do site da Fundação Estadual de Saúde (Funesa): www.funesa.se.gov.br, onde também está o Edital 02/2020, com todas as informações.

Clínica Médica, Área Cirúrgica Básica, Pediatria e Neonatologia fazem parte do processo seletivo simplificado que compreenderá uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de análise curricular de caráter apenas classificatório. Todos os programas são autorizados e reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (MEC). Após a inscrição online, o candidato deverá atentar-se ao envio da documentação pessoal e comprobatório do currículo lattes para o e-mail:residenciamedica.huse@gmail.com.

De acordo com o Dr. Fábio Alves, coordenador da Comissão de Residência Médica – Coreme/Huse, o Hospital João Alves Filho é uma verdadeira escola de especialização para médicos. “Mantemos a nossa tradição. O Huse é um local de muito aprendizado para o médico que vai em busca de especialização, pois, é uma verdadeira escola. A residência Médica é a única forma de especialização oficial no país”, afirmou Fábio Alves.

Dos quatro programas que fazem parte da Comissão de Residência Médica no Huse, o único que exige pré-requisito é a Neonatologia, este necessita do título de especialista em Residência Médica na área de Pediatria, os outros não necessitam de pré-requisitos. Três especialidades serão desenvolvidas no Huse e a Neonatologia na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Das 16 vagas distribuídas nas especializações, 4 são para Área Cirurgia Básica, 6 para Clínica Médica, 4 para Pediatria e 2 para Neonatologia.