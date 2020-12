POLÍCIA CIVIL EFETUA PRISÃO PREVENTIVA DE INVESTIGADO POR AUTORIA DE HOMICÍDIO

09/12/20 - 21:30:31

A Polícia Civil, por meio da 5ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo de Inteligência (NIDHPP/Dipol), efetuou a prisão preventiva de Washington Bevenuto Santos, capturado no bairro Industrial, em Aracaju. O investigado e mais três envolvidos são suspeitos pela autoria do homicídio que vitimou um jovem conhecido como “Gilney”, ocorrido em abril deste ano, na cidade de São Cristóvão.

De acordo com as investigações, um primeiro suspeito envolvido no crime, identificado como Cleverton Matheus Santos Dias, já havia sido preso.

Segundo o inquérito policial, no dia 23 de abril deste ano, Washington e Cleverton, junto com mais dois comparsas, atraíram Gilney até a cidade de São Cristóvão, onde o executaram com cerca de dez disparos de arma de fogo.

Uma das duas pessoas também envolvidas no crime era uma mulher, a qual foi responsável por atrair a vítima para a emboscada por meio de uma rede social, onde os dois já presos seriam os executores do crime.

Ainda segundo as investigações, há um tempo, Gilney teria emprestado uma arma de fogo para que Cleverton praticasse alguns delitos. No entanto, ele foi apreendido e perdeu a arma emprestada. Por esse motivo o plano criminoso teria sido premeditado.

A Polícia Civil reforça a importância da população para elucidação do crime e solicita a colaboração para identificar o quarto suspeito envolvido no homicídio que, junto com Cleverton, Washington e a mulher, assassinou a vítima. Qualquer informação poderá ser repassada por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.