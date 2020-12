POLÍCIA CIVIL PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA EM OPERAÇÃO EM RODOVIA DA BAHIA

A troca de informações entre a Polícia Civil de Sergipe e a Polícia Militar da Bahia resultou na localização de José Bismarque Gonçalves Santos, conhecido como “Nike” ou “Nak”, foragido da Justiça de Sergipe. Contra o homem, existia um mandado de prisão em aberto e ele já havia sido preso nos anos de 2016 e 2019.

A ação policial foi desencadeada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Divisão de Inteligência (Dipol), Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga (Cipe – Litoral Norte) e Companhia de Ações Especiais do Semi Árido (Caesa-BA), na manhã de terça-feira, 8.

O investigado foi localizado na rodovia BA-233, que liga os municípios de Conde (BA) e Esplanada (BA). No cumprimento da decisão judicial, o suspeito entrou em confronto com os policiais, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. José Bismarque possuía mandado de prisão expedidos pela Comarca de Tomar do Geru (SE), pela prática de roubo.

No ano de 2019, José Bismarque havia sido preso, juntamente com o irmão, Adalberto Gonçalves, pelo crime de tráfico de drogas, na cidade de Estância (SE). Em 2016, José Bismarque também foi preso pela polícia sergipana pelo homicídio praticado contra o sargento Abimael Rodrigues, e, na ocasião daquela prisão, confessou ser o autor dos disparos.