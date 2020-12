TRIBUNAL DE CONTAS CELEBRA 50 ANOS DE FUNDAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL NA QUINTA

Os 50 anos de existência do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) serão celebrados por meio virtual, nesta quinta-feira (10), a partir das 9 horas, quando a instituição realizará uma sessão especial com transmissão ao vivo por meio do YouTube. haverá a entrega de medalhas comemorativas a servidores, membros e personalidades que de alguma forma estão destacados na história do Tribunal ou na vida dos sergipanos.

“O Tribunal de Contas de Sergipe chegou ao seu cinquentenário num momento adverso, em meio à pandemia da covid-19, mas não deixaremos de comemorar esta data tão significativa e render as devidas homenagens, ainda que virtualmente”, afirma o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro.

O presidente lamentou o fato de a pandemia ter inviabilizado o evento presencial, agendado para o último mês de março, quando mais de 500 inscrições já haviam sido confirmadas. “A ideia do evento no nosso auditório, com palestrantes renomados no âmbito do controle externo, ficou para um momento posterior, quando nossa rotina voltar à normalidade”, acrescenta o conselheiro Luiz Augusto.

Origem – A sessão de instalação do TCE/SE ocorreu no dia 30 de março de 1970, embora sua criação tenha se dado pela Emenda Constitucional nº 2, de 30 de dezembro de 1969, promulgada pelo então Governador Lourival Baptista, em face do recesso compulsório da Assembléia Legislativa Estadual.

A Corte de Contas era constituída pelos juízes Manoel Cabral Machado (Presidente), Juarez Alves Costa (Vice-Presidente), José Amado Nascimento, João Moreira Filho, Joaquim da Silveira Andrade, João Evangelista Maciel Porto e Carlos Alberto Barros Sampaio.