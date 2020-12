Vereadora Emília Corrêa admitiu que a “Vaidade na política é a véspera do fracasso”

A vereadora Emília Corrêa (Patriota), lapidou, na sexta-feira (04), a seguinte frase: “vaidade na política é a véspera do fracasso.” Aconteceu em entrevista à Rio FM, quando a vereador deu ênfase à necessidade dos homens e mulheres públicos se auto- vigiarem nesse sentido. Segundo Emília, o político, quando se enche de vaidade, não consegue enxergar com nitidez suas estratégias, citando como exemplo, o resultado das últimas eleições.

– A vaidade do ser humano é grande. Na política, isso é maior ainda, e a prova do que estou dizendo, foi o resultado governista neste pleito. Novamente eles conseguiram agregar melhor politicamente grupos/partidos, disse ela, acrescentando que “já a oposição em Aracaju foi na contramão. Se houvesse uma motivação forte, teria neutralizado o crescimento e a vitória do grupamento político de Edvaldo”.

De acordo com a parlamentar, a tal vaidade de alguns é digna de “atores” políticos e isso, além de merecer um troféu, tem gerado consequências negativas.

“O ego de alguns têm prevalecido em relação à racionalidade e o bom senso que deveriam ser fundamentais. Essa atitude tem prejudicado a consolidação e fortalecimento do bloco oposicionista. A maioria dos políticos é vaidosa, mas alguns merecem um troféu. Já passou da hora da oposição ter como principal critério, a capacidade de usar a ciência política em favor de todos, pois, só assim teremos um final exitoso para o grupo e para os sergipanos “, finalizou.

Por Andrea Lima