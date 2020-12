Danielle Garcia diz que Jackson não merece resposta, lembra que ele sequer elegeu um vereador e o chama de ‘tadinho’

10/12/20 - 11:27:23

A delegada Danielle Garcia (Cidadania) não rebateu, nesta quinta-feira (10), em conversa com o radialista Narciso Machado, as críticas do ex-governador Jackson Barreto feitas no domingo (29) de novembro, poucos minutos após a confirmação da vitória de Edvaldo Nogueira como prefeito de Aracaju.

Um vídeo circulou em redes sociais em que Jackson dizia de forma irônica que Aracaju havia dado o recado a Danielle e que a cidade não a amava, mas que amava o grupo de Edvaldo. Danielle respondeu: “você acha que Jackson Barreto merece resposta? Ele não conseguiu eleger nem um vereador. Tadinho, a gente tem que respeitar um idoso . Acho que já passou o tempo dele”.

Danielle disputou a prefeitura de Aracaju com Edvaldo Nogueira e no segundo turno ficou com 42,14 % dos votos. Questionada sobre qual a avaliação fazia do pleito, Danielle disse que foi um resultado positivo. “Eu nunca havia disputado um cargo eletivo e mesmo assim cheguei ao segundo turno. Foi um resultado muito positivo. É muito difícil enfrentar a máquina pública, é algo que assusta e provoca uma disputa com pesos desiguais’, lamentou.

Durante a campanha de Danielle as presenças do senador Alessandro Vieira e do candidato a vice-prefeito na chapa com ela, Valadares Filho foram questionadas. Eles apareceram muito pouco. Daniele avaliou que ela precisava ser conhecida pela população de Aracaju e que por isso precisava ocupar todos os espaços na rádio e na TV, mas que isso não impediu a participação deles no processo eleitoral.

Sobre 2022 – Danielle Garcia disse que vai continuar na política e que já se prepara para a disputa eleitoral de 2022:“Somente através da política, temos a oportunidade de transformar a vida das pessoas. Já tivemos reuniões e em 2022 estaremos fortes”, garantiu. Questionada sobre qual cargo vai disputar, ela disse que isso ainda não foi definido. “Vou entrar na missão que o grupo entender que é melhor “, disse ela.

Enquanto não chegam as eleições de 2022, Danielle volta a trabalhar como delegada de polícia. Hoje está lotada na Central de Flagrantes, mas até janeiro deve ser transferida para outra delegacia na Grande Aracaju. Ela disse que ama o trabalho dela e que a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE) pode contar com o empenho dela.