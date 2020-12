ALESSANDRO DIZ QUE O COMBATE À CORRUPÇÃO É UMA DAS SUAS BANDEIRAS

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse na quarta-feira (09), que o combate à corrupção é uma das suas bandeiras porque “entendo que é necessário para viabilizar a implantação das outras urgências do país, como saúde e educação. Neste Dia Internacional Contra a Corrupção quero reafirmar meu compromisso com o combate a esses crimes no Brasil.”

– Uma das minhas ações, protocolada em setembro, foi o pacote com nove propostas de combate à corrupção, baseadas em sugestões do movimento Unidos contra a Corrupção, que reúne cerca de 300 instituições relacionadas ao tema. Precisamos avançar!