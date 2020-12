Concurso auditor fiscal: Prefeitura vai capacitar equipes para reforçar protocolos

Para reforçar as medidas que fazem parte dos protocolos de segurança contra o novo coronavírus, a Prefeitura de Aracaju realizará nesta sexta-feira, dia 11, um treinamento com todos os coordenadores das escolas onde serão aplicadas as provas do concurso público para auditor fiscal de Aracaju.

A capacitação, desenvolvida pela Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), em parceria com a pasta da Saúde (SMS), ocorrerá no Colégio Dinâmico, às 19h, com a mediação da Rede de Vigilância Sanitária e Ambiental (Revisa), e abordará todas as orientações sanitárias necessárias para a segurança dos candidatos.

10/12/20 - 19:41:25

De acordo com a coordenadora da Revisa, Denilda Caldas de Santana, as medidas, já divulgados nos decretos estaduais e municipais para o período de pandemia, enfatizam a obrigatoriedade do uso da máscara, a necessidade da higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, e o distanciamento social, práticas que já fazem parte da rotina da população e que são essenciais, além de algumas particularidades exigidas para o tipo de evento.

“É importante que os coordenadores e fiscais estejam atentos a alguns detalhes, como por exemplo a troca de objetos entre os candidatos. Em um concurso, o recomendável é que cada pessoa tenha a sua caneta e seu recipiente para água; em tempos de pandemia esta orientação é ainda mais rigorosa. Os documentos de identificação também não devem ser entregues aos fiscais, as carteiras devem manter uma distância segura e a máscara não pode ser retirada em nenhum momento. O treinamento é a oportunidade de pontuarmos tudo isso com mais rigor”, detalha.

No total, 18 escolas, todas na capital, e 413 salas estarão organizadas para receber os cerca de 8 mil candidatos do concurso, que tem organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

“Aumentamos o número de locais de prova, diminuímos a quantidade de pessoas por sala e adotamos o escalonamento dos horários de chegada dos candidatos para evitar aglomerações e adaptar o concurso às necessidades atuais. A banca também reforçou as equipes que atuarão no dia e adotará todas as medidas sanitárias previstas pelo Estado e Município para a realização de eventos deste porte”, garante o secretário da Fazenda de Aracaju, Jeferson Passos.

O concurso para auditor fiscal oferta 20 vagas, sendo 14 para Abrangência Geral e seis para tecnologia de Informação, além de cadastro reserva. As provas acontecem neste domingo, dia 13, com questões objetivas aplicadas pela manhã, a partir das 8h, e a discursiva pela tarde, às 15h. Os candidatos devem estar atentos a todas orientações publicadas no Edital nº 4, disponível no site da Cebraspe, e nos horários de entrada para cada grupo.