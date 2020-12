Cope dá suporte à Operação Hot Wheels, da PRF, para desarticular organização que atua com roubo de cargas

10/12/20 - 17:23:42

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, está fornecendo suporte à Operação Hot Wheels, da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação policial foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 10, e tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua com roubos de cargas no país. O grupo criminoso possui ramificações nos interiores dos estados de São Paulo e Sergipe. A operação também visa o cumprimento de 17 mandados de prisão e apreensão de materiais utilizados em investidas criminosas contra caminhoneiros.

O grupo criminoso é suspeito de ter praticado dois roubos com restrição de liberdade das vítimas nos dias 19 e 21 de agosto. A primeira investida criminosa foi registrada na cidade de Curvelo (MG), já a outra, no município de Frei Inocêncio (MG). As cargas estão avaliadas em R$ 1,3 milhão cada e se tratavam de brinquedos. Em Sergipe, a Operação Hot Wheels apreendeu um caminhão.

O grupo atuava com 16 a 20 membros. Eles abordavam as vítimas quando elas estacionavam conjuntos mecânicos para o pernoite em pátios de postos de combustíveis. Os suspeitos mantinham as vítimas em cárcere privado por algumas horas, desligavam os rastreadores e faziam o transbordo da carga para os veículos do grupo criminoso.

Eles foram identificados pelos veículos que utilizavam na prática dos crimes. Foram representadas as prisões temporárias de 16 envolvidos na organização criminosa. Além dessas decisões judiciais, as buscas também têm como foco as apreensões de armas de fogo, documentos relacionados ao transporte de cargas, comprovantes de pagamentos e aparelhos bloqueadores de sinais, além da localização de veículos utilizados pelo grupo criminoso. A operação segue em andamento no interior de Sergipe

Fonte: SSP/SE