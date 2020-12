EDUCAÇÃO AVISA QUE FINAL DO ANO LETIVO DE 2020 SERÁ EM 20 DE FEVEREIRO DE 2021

Segundo a Seduc, a data final do ano letivo 2020 está estimada para 20 de fevereiro de 2021, com previsão de carga horária de 800h para a educação básica estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), já que, por conta da pandemia, os 200 dias letivos foram retirados.

A matrícula para o ano letivo 2021 está programada para ocorrer no período de 1º a 15 de março de 2021 e o possível início do ano letivo de 2021, em 22 de março. As aulas tradicionais que aconteciam antes da pandemia começaram no dia 10 de fevereiro deste ano, e foram suspensas, em virtude da pandemia, no dia 17 de abril. Em 27 de maio, às unidades escolares iniciaram as aulas não presenciais, que continuam sendo realizadas.