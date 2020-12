FABIANO: EVENTOS REALIZADOS SEM SEGURANÇA SANITÁRIA PREJUDICAM ARTISTAS

10/12/20 - 12:24:16

O vereador eleito Fabiano (PP) , denunciou, nesta quinta-feira (10), em entrevista a Narciso Machado, na Fan FM, que os eventos que estão sendo realizados em diversas regiões do estado sem as devidas medidas de segurança sanitária contra a Covid-19 podem prejudicar a classe artística sergipana neste momento de retomada da economia.

“A posição hoje dos produtores de eventos filiados à Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE) é de combate a clandestinidade de eventos que acontecem no estado. Não adianta forçar a barra e começar a fazer eventos de forma desorganizada, isso só vai prejudicar o setor. Eu entendo a ansiedade, mas já estivemos mais longe e esses eventos só vão trazer problemas para as pessoas, problemas de saúde”, declarou.

Eleições 2020

Fabiano disse que decidiu durante a pandemia que iria tentar voltar para vida política se candidatado ao cargo de vereador, após 14 anos fora da vida pública. Segundo o vereador, durante a campanha ele se recusou a utilizar dinheiro do fundo partidário, alegando que “nesse momento de pandemia, o dinheiro público deveria ser utilizado para dar suporte à saúde”.

Ainda sobre a campanha, Fabiano comentou sobre os ataques que sofreu de possíveis opositores com a divulgação de fake news que vinculavam a sua imagem ao consumo e tráfico de drogas e também ao uso de armas de fogo.

De acordo com ele, sua atuação no legislativo da capital sergipana será voltada para a geração de empregos, além da promoção do esporte, lazer e cultura no município.

Relações políticas – Fabiano, que apoiou a reeleição de Edvaldo Nogueira (PDT) tanto no primeiro como no segundo turno, disse que tem uma boa relação com o prefeito, com “mais de 20 anos de amizade” o que, segundo ele, pode facilitar no diálogo para a apresentação de propostas e ideias para o setor cultural.

Ele afirmou que confia na capacidade do Governo Belivaldo para imunizar a população contra a Covid-19 e disse estar ansioso pela chegada da vacina. “A gente tem que se preparar para a retomada das nossas atividades e devemos colaborar com isso, mas a retomada total dos negócios em 2021 só será possível com a vacinação da população”, disse.

Sobre a possibilidade de ocupar uma das secretarias do município, Fabiano disse que até o momento não recebeu nenhum convite e afirmou que está sendo pautado no momento a eleição para a presidência da Casa.

“Sou uma pessoa de agrupamento e em caso de convite para alguma secretaria, não se trata somente sobre aceitar o convite, é necessário ter suporte e apoio para exercer esse trabalho”, explicou. “No momento, nós vereadores eleitos estamos dialogando sobre a Presidência da Câmara, mas não há uma posição definida para saber quem deve concorrer para a mesa da Casa”, acrescentou.