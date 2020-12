Grupos de metais marcam episódio da Temporada Digital da Orquestra Sinfônica

10/12/20 - 10:19:26

Nesta sexta-feira(11), vai ao ar pela Aperipê TV, canal 6.1, o sétimo episódio da Temporada Digital de Concertos 2020, da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse). Gravado no palco do Teatro Tobias Barreto, o concerto priorizará os instrumentos de Sopro – Metais, e os instrumentos de percussão. Com a regência do maestro Guilherme Mannis, o concerto trará repertórios de música nordestina, trilhas sonoras do cinema e repertório contemporâneo para percussão. A Orsse é uma realização da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e do Governo de Sergipe. Protocolos de segurança foram utilizados para a realização do concerto que foi gravado sem presença de público.

O primeiro momento do concerto, realizado em parceria com a Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e músicos convidados, traz grandes peças do repertório para esta formação. Duas trilhas do compositor americano John Williams serão apresentadas, as peças “Fanfarra Olímpica” e “Summon the Heroes”, concebidas para as olimpíadas de 1984 e 1996. Completam o programa, entre outras obras, uma homenagem a Sergipe, com a apresentação de um dobrado dedicado ao trombonista e maestro José Ferreira Júnior, e a instigante peça “Cantos Nordestinos”, composta por Gilberto Gagliardi.

Na segunda parte do programa, o quarteto de percussionistas da Orsse, formado por James Bertisch, Ismark Nascimento, Júlio Fonseca e Sidiclei Santana, apresentará um repertório variado, transitando por peças contemporâneas, tais como a Sonata para Tímpanos de John Beck, e populares, como a peça África, de David Paich e Jeff Porcaro, em arranjo especial para percussão concebido pelo próprio James Bertisch.

Sobre o concerto, o maestro Guilherme Mannis, diretor artístico do grupo, dá algumas diretrizes: “A Temporada Digital faz com que possamos criar diversos subgrupos da nossa Orquestra, evidenciando ao público as especificidades dos instrumentos. Os concertos têm apresentado novas sonoridades e composições diversas, o que tem trazido grande diversidade à nossa programação. Espero que o público se divirta com essas descobertas.”

Após a veiculação do programa na Aperipê TV, canal 6.1, o concerto será disponibilizado integralmente nas redes sociais da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Youtube, Facebook e Instagram), assim como também no Youtube da Aperipê TV, a partir do dia 28 de novembro, às 20h30.