Nelson Motta é o convidado do último episódio da primeira temporada do ‘Sobe O Som’. Escritor, jornalista e compositor conta divertidas passagens de diferentes gerações da música brasileira

10/12/20 - 15:23:24

O ‘Sobe O Som’ chega ao último episódio de sua primeira temporada com um encerramento de altíssimo nível! China e Guss Luveira têm a honra de receber um dos maiores nomes do universo musical brasileiro: o escritor, jornalista e compositor Nelson Motta. Ele, que viveu e registrou diferentes momentos da música nacional, divide suas experiências únicas no meio artístico, além de contar detalhes do seu novo livro, “De Cu Pra Lua – Dramas, Mistérios e Comédias de Um Rapaz de Sorte”. O podcast já está disponível nas principais plataformas e na versão vídeo no canal Música Multishow, no Youtube. Que sorte!

Nelson conta curiosidades até de sua relação com Elis Regina – de quem foi um grande amigo e confidente. “Eu era como um samurai. Dizia: – Tô aqui pra defender você da imprensa, de empresário e, sobretudo, defender você de você mesma”, lembra. Essas e outras passagens marcantes da música popular brasileira você encontra nesse episódio histórico. Que encerramento, meus amigos! Já estamos com saudades…

