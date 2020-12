Plantão Enem: Divulgada nova programação de aulas via Rádio Aperipê 630 AM

10/12/20 - 15:44:28

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do programa Pré-Universitário, continua com as atividades de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na rádio Aperipê AM 630. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h22 às 9h42, com reprise das 13h22 às 13h44, sendo dois momentos de 10 minutos cada, seguidos de dicas com um minuto de duração por área de conhecimento. Para ouvir, basta sintonizar a frequência 630 AM. O conteúdo será conduzido pelos professores articuladores do Preuni/ Seduc, com base nos cadernos disponíveis para download no portal Estude em Casa.

Segue a programação da próxima semana:

Segunda, 14 – Geografia e Redação (Fernando Cabral e Naiane França);

Terça, 15 – Literatura e Espanhol (Roberto Lopes e Monicque Risper);

Quarta, 16 – Filosofia e Sociologia (André Moreira e Eduardo Alves);

Quinta, 17 – Matemática e História (André Calderaro e Jairton Peterson);

Sexta, 18 – Física e Biologia (Edigênia Ferreira e Flávio Campos).

Revisa Enem

Pelo canal do YouTube Educação Sergipe, a equipe do Pré-Universitário fará o “Revisa Enem” no período de 14 a 23 de dezembro. A ação consiste na resolução de questões de uma apostila produzida pelos professores articuladores do Preuni, finalizando assim as atividades antes das revisões finais. A transmissão acontecerá das 18h às 20h. Também nos polos onde estiverem acontecendo as aulas presenciais, a apostila será resolvida pelos professores, nos horários determinados por cada polo. Para ver a apostila, basta acessar o link: https://bit.ly/RevisaENEM20XX. As provas do Enem acontecerão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

Confira a programação do Revisa Enem no YouTube:

Segunda-feira, 14/12

*Geografia: Fernando Cabral e Emerson Amorim

*Redação: Naiane França;

Terça-feira, 15/12

*Arte: Felipe Godoy

*Inglês: Martha Soraya e Paula Revoredo;

Quarta-feira, 16/12

*Filosofia: André Moreira e Max Erb

*Biologia: Flávio Campos e Bárbara Silveira;

Quinta-feira, 17/12

*Português: Dicson Soares e Drusila Vasconcelos

*História: Jairton Peterson;

Sexta-feira 18/12

*Física: Jack e Michael

*Sociologia: Eduardo Alves e Sharlene Prata;

Segunda-feira, 21/12

*Espanhol: Monicque Risper

*Química: Márcio Cardoso e Davis Fraga;

Terça-feira, 22/12

*Matemática: Adivando Batista e André Calderaro

*Literatura: Roberto Lopes;

Quarta-feira, 23/12

*Educação Física: Márcio Oliveira.