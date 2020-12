Prefeitura disponibiliza resultado de exame para detecção da covid-19 via Ajuinteligente

Os cidadãos que realizam o exame RT-PCR para detecção do novo coronavírus, na rede municipal de Saúde da capital sergipana, recebem o resultado de maneira simples, rápida e sem precisar sair de casa, por meio da ferramenta Ajuinteligente, desenvolvida pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) e disponível no portal da Prefeitura de Aracaju.

O aracajuano que deseja ter acesso ao resultado do exame de maneira remota deve seguir o seguinte procedimento: acessar o site www.ajuinteligente.aracaju.se.gov.br; clicar na opção “assuntos por secretaria”; depois em “SMS”; e por último no botão “solicitação de resultado do exame covid-19”. Então, é preciso fazer o login ou criar um novo cadastro, em caso de primeiro acesso.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, a eficiência desse serviço é decorrente de uma preparação maior por parte da Prefeitura. “A ferramenta tem se mostrado extremamente eficiente, agilizando o processo de solicitação dos resultados. Isso é consequência de um trabalho baseado no planejamento, como tudo que é desenvolvido pela gestão”, afirma.

Além de receber o diagnóstico no Ajuinteligente, o cidadão recebe o laudo anexado por e-mail para que possa utilizar o documento para afastamento temporário ou para retorno ao posto de trabalho, por exemplo. Desde o início da pandemia, já foram feitas 15.756 solicitações de resultado no sistema. Podem utilizar esse serviço todos os aracajuanos que realizarem o teste em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

Os exames são analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen/SE). Na Prefeitura de Aracaju, há uma equipe cuja função é cruzar os dados disponibilizados pelo Lacen com o sistema do Ajuinteligente, além de outros servidores que têm a responsabilidade de encaminhar os dados via SMS e e-mail, por meio do MonitorAju.

Agência Aracaju de Notícias