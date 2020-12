Realizada pela Prefeitura, obra no Paraíso do Sul avança e agrada moradores

10/12/20 - 10:30:00

A obra de infraestrutura que a Prefeitura de Aracaju está realizando no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, tem transformado tanto o cenário urbano da localidade quanto à qualidade de vida da população que lá reside.

O projeto estruturante, executado pela Empresa Municipal de e Obras e Urbanização (Emurb, contempla 11 ruas da comunidade com rede de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, terraplanagem do terreno e pavimentação em paralelepípedo, e acessibilidade com a construção de calçadas e passeios públicos.

Orçada em cerca de R$6 milhões, a obra é resultado de um convênio do Município com o Governo Federal, e conta ainda com recursos de emenda impositiva destinada à capital pela bancada federal de Sergipe. Esse investimento vai possibilitar a implantação de 2,4 km de rede de água, 2,5 km de rede de esgoto.

A etapa de drenagem, já em fase final, está 80% implantada e as calçadas e pavimentação estão 90% concluídas. Em alguns trechos das ruas 50 e 51, há máquinas escavando para nivelar o terreno, criando assim as condições adequadas para o lançamento do paralelepípedo.

Expectativas e sonhos realizados

O andamento da execução da obra tem merecido o reconhecimento de quem mora na localidade, que já vivencia os benefícios do investimento realizado pela Prefeitura. “Nós aqui estamos muito felizes com essa obra, pois antes eu não conseguia nem colocar o carro para fora, era muita lama. E a pavimentação e a rede de esgoto conseguiu resolver nossos problemas. Agora eu só tenho a agradecer”, afirma a manicure Acácia Bezerra Alves, moradora do Paraíso do Sul.

Selma Maria Bispo também reconhece as melhorias advindas da pavimentação da rua onde mora. ‘’Aqui na minha rua está muito melhor e hoje consigo andar sem me preocupar com a lama e os buracos que tinham aqui. Estou muito feliz mesmo com o resultado’,’ comemora a dona de casa.

De acordo com secretário municipal da Infraestrutura, Sérgio Ferrari, esta obra corrige mais uma parte do Santa Maria que não possuía saneamento básico. “O terreno do Santa Maria tem pontos irregulares e até com pequenas altitudes. Planejar obras estruturantes exige planejamento e como ocorreu em outras partes do bairro, no Paraíso do Sul este projeto implanta uma urbanização que beneficia diretamente quem vive na região”, avalia Ferrari.