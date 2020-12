Teste do Hemose para controle de qualidade do sangue recebe avaliação excelente

10/12/20 - 14:38:03

A Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), através do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), recebeu um certificado de excelência do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência. O certificado foi emitido em conformidade com a Avaliação Anual de desempenho relativa ao período de outubro de 2019 a setembro de 2020, alcançando a nota máxima de acertos: 100%.

A avaliação realizada no laboratório de Sorologia consiste na análise de amostras aleatórias encaminhadas pelo PNCQ ao Hemose, que toma por base, a precisão e exatidão dos resultados, além dos cálculos estatísticos, para confirmar os índices de acerto, no processamento das amostras. Após a finalização dos testes laboratoriais, o resultado é encaminhado mensalmente ao instituto, com sede no Rio de Janeiro.

De acordo com a gerente do laboratório de Sorologia, Inês Teles Sanjuan, os ensaios de proficiência constituem uma importante ferramenta de controle externo da qualidade das análises realizadas no sangue. Ela explicou que o procedimento é aplicado para avaliar os processos e garantir a confiabilidade dos resultados sorológicos executados no hemocentro.

“Queremos parabenizar o empenho de todos os profissionais do laboratório por mais esta conquista, pois sabemos que através do trabalho em equipe estamos contribuindo para que o hemocentro processe sangue de qualidade para os pacientes. Ter uma equipe comprometida é sem dúvida muito louvável”, ressaltou a farmacêutica bioquímica.

A diretora geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), Luciana Déda, salientou que o Programa Nacional de Qualidade é essencial para a avaliação da competência técnica laboratorial do hemocentro. “Para todos da gestão da fundação receber a confirmação que o trabalho realizado pela instituição atingiu o nível de excelência é a confirmação que estamos no caminho certo”, destacou a gestora.

“Essa avaliação máxima obtida pelo laboratório de sorologia conta com a colaboração de cada um dos profissionais. Meu agradecimento para os profissionais e especial a Dra. Inês que gerencia com primor o laboratório, e a nossa diretoria que sempre nos apoia em todos os processos”, agradeceu a superintendente do Hemose, Erivalda Gonçalves Barreto.

*Avaliação*

O PNCQ é um programa que tem como objetivo certificar instituições, a exemplo do banco de sangue, através de protocolos de testagem e avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo hemocentro. Dentre os serviços que passam por constantes avaliações, estão as análises sorológicas, qualidade dos hemocomponentes dispensados (concentrados de hemácias, concentrados plaquetas e plasma), além do controle interno dos processos de trabalho.