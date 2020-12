RODRIGO VALADARES ANUNCIA SUA CANDIDATURA A DEPUTADO FEDERAL EM 2022

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) disse em entrevista ao radialista Narciso Machado, na manhã desta sexta-feira (11) que pretende disputar uma vaga na Câmara Federal nas próximas eleições.

– Minha vontade é disputar a Câmara Federal. Essa é a minha vontade desde as eleições passadas. Infelizmente, tivemos que recuar naquele momento para vir a deputado estadual e estou muito realizado, pois foi a escolha para aquele momento. Tenho vontade de sair a deputado federal e agora é aguardar as movimentações políticas, disse.

Logo após um resultado satisfatório para ele no primeiro turno das eleições a prefeito de Aracaju, onde obteve 28.598 votos, Rodrigo tem demonstrado pretensão para as eleições de 2022 e já está conversando com outros partidos para formação de alianças.

Rodrigo Valadares acha que o bloco de direita “ou a gente se une ou iremos entregar nosso país à newleft e ao PSOL. Chegou a hora de maturidade e menos ego. Vamos nos reestruturar que 2022 é logo ali. Força e vitória”, conclamou.

Sobre possíveis alianças com partidos de esquerda, o deputado esclareceu que “é praticamente impossível, visto que, foi aprovado na penúltima reunião da Executiva Nacional a inserção no estatuto do PTB de vetar apoios a candidaturas majoritárias desses partidos”.

– Estatutariamente estamos impedidos desse tipo de coligação”, concluiu.

Por Luísa Passos – Assessoria de Imprensa